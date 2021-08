Liverpool : Jürgen Klopp spricht über weitere Transfers beim FC Liverpool

Um den FC Liverpool ist es in der laufenden Transferperiode verdächtig ruhig geblieben. Außer Ibrahima Konate haben sich die Reds keinen weiteren Neuzugang gesichert. Trainer Jürgen Klopp klärt über die Pläne bis Ende August auf.

Während die Meisterschaftskonkurrenten Manchester City und der FC Chelsea das Machtzepter auf dem Transfermarkt schwingen, hält sich der FC Liverpool verhältnismäßig zurück. Trainer Jürgen Klopp will allerdings nicht ausschließen, dass sich in den verbleibenden Transferwochen noch etwas tun wird.

"Wir haben einen großen Kader und es könnte bis zum Ende des Transferfensters noch etwas passieren, aber dazu kann ich im Moment nichts sagen", deutete Klopp an, dass Liverpool demnächst noch einige Spieler abgeben könnte.

Es gibt einige Akteure, die sich noch in diesem Sommer umorientieren dürften. Divock Origi (26), Xherdan Shaqiri (29), Takumi Minamino (26) oder Loris Karius (28) dürfen Liverpool bei einem passenden Angebot verlassen. Die Reds starten am Samstagabend (18.30 Uhr) mit dem Auswärtsspiel gegen Aufsteiger Norwich City in die neue Saison.