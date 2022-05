Neuer Rekord! Jürgen Klopp stellt Carlo Ancelotti und Sir Alex Ferguson in den Schatten

Der FC Liverpool ist nach dem Einzug in das Finale der Champions League weiter auf Quadruple-Kurs. Als Trainer steht Jürgen Klopp zum vierten Mal im Endspiel der Königsklasse. Damit ist er neuer Rekordhalter.

Klopp ist mit der Qualifikation für das Endspiel der Königsklasse in die Ruhmeshalle des Wettbewerbs aufgenommen worden. Der 54-Jährige steht zum vierten Mal im Finale und stellt damit den Rekord von Marcello Lippi, Sir Alex Ferguson und Carlo Ancelotti ein, die jeweils dreimal die entscheidende Partie erreichten.

Nach dem Finaleinzug in der Champions League seines FC Liverpool ärgerte sich Jürgen Klopp zunächst. "Es ist einfach Quatsch mit diesem Quadruple-Mist", reagierte der Deutsche entnervt, als er auf die Möglichkeit angesprochen wurde, vier Titel in dieser Saison zu gewinnen. "Wir spielen jetzt erst mal gegen Tottenham, das ist die beste Kontermannschaft der Welt, wir müssen es gewinnen."

In der Saison 2018/19 holte Klopp mit einem 2:0-Sieg über Tottenham Hotspur den Henkelpott nach Liverpool. Im Jahr zuvor scheiterte er mit den Reds an Real Madrid (1:3) und in der Kampagne 2012/13 war im deutsch-deutschen Duell der FC Bayern um Nuancen besser (1:2).