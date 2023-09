Jürgen Klopp trägt sich in die Geschichtsbücher des FC Liverpool ein

Der FC Liverpool hat sich am Donnerstag mit 3:1 gegen LASK durchgesetzt und seine ersten drei Punkte in der Gruppenphase der Europa League geholt. Florian Flecker hatte die Hausherren in Österreich in Führung gebracht, Darwin Nunez, Luis Diaz und Joker Mohamed Salah drehten die Partie zugunsten der Gäste aus England.

Harvey Elliott moniert schwachen Start

"Wir müssen besser anfangen und dürfen nicht so viele Chancen hergeben, wie wir es getan haben. Vielleicht haben wir beim nächsten Mal nicht so viel Glück oder die Ausdauer, um noch drei Tore zu erzielen", erklärte Harvey Elliott nach der Partie. Man habe aber eine gute Einstellung gezeigt um zurückzukommen.

Jürgen Klopp erster Trainer mit 50 Siegen in Europa

Dank seiner Offensivpower drehte Liverpool die Partie und sorgte dafür, dass Jürgen Klopp Vereinsgeschichte schreibt. Der gebürtige Stuttgarter holte seinem 50. Sieg in einem europäischen Wettbewerb mit dem FC Liverpool.