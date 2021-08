Liverpool : Jürgen Klopp: Tuchels Laufbahn erinnert ihn an seinen eigenen Werdegang

Am Samstag wartete in der Premier League ein echtes Topspiel auf die Fans. Der FC Liverpool empfing Chelsea an der Anfield Road (1:1). Der Coach der Reds nahm sich im Vorfeld Zeit, um sein Gegenüber angemessen zu würdigen.