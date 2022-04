Premier League : Jürgen Klopp über Rentenvertrag für Mohamed Salah: "Alles, was ich brauche"

Der FC Liverpool und Mohamed Salah haben angeblich wieder Schwung in die Verhandlungen bezüglich der Verlängerung ihrer Zusammenarbeit gebracht. Jürgen Klopp überwacht das Treiben mit einem positiven Grundgedanken.

Natürlich würde Jürgen Klopp eine Vertragsverlängerung mit Mohamed Salah befürworten. Alles andere würde seinem Verständnis als Trainer des FC Liverpool völlig widersprechen. Ein Abschluss des Austauschs zwischen den Reds und dem afrikanischen Superstar steht aber offenbar nicht unmittelbar bevor.

"Ich bin zufrieden, denn es gibt nichts Neues zu sagen, das ist gut", sagte Klopp während der Pressekonferenz vor dem Hinspiel im Viertelfinale der Champions League gegen Benfica Lissabon (Dienstag, 21 Uhr). "Einfach gut. Die entscheidenden Parteien reden miteinander und das ist alles, was ich brauche. That's it."

