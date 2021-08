Liverpool : Jürgen Klopp überglücklich: "All unsere Träume wurden heute erfüllt"

Der FC Liverpool gewann am Samstag zu Hause mit 2:0 gegen den FC Burnley. An der Anfield Road waren nach über anderthalb Jahren wieder Zuschauer zugelassen, was den Coach der Reds ein Lächeln aufs Gesicht zauberte.

In der anschließenden Pressekonferenz ging Klopp auf seine Eindrücke ein. "Jeder hat auf dieses Fußballfest hingefiebert, zu diesem Spiel, und ich glaube, niemand wird das Stadion heute mit einem Gefühl der Enttäuschung verlassen haben, weil ich denke, dass all unsere Träume heute erfüllt wurden, in Bezug auf die Atmosphäre."

Selbst für einen erfahrenen Trainer kein alltägliches Erlebnis. "Es war sehr besonders, sehr besonders." Nach dem Spiel sprach er seinem Team ein Lob für die hervorragende Leistung aus.

Auf Trent Alexander-Arnold und Kostas Tsimikas war Klopp besonders stolz. "Ich denke, jeder ist der Meinung, dass die beiden Außenverteidiger ein gutes Spiel gemacht haben und in diesem Fall bedeutet das, dass sie in einem schwierigen Spiel defensiv so gut wie möglich spielten."

Darüber hinaus leiteten die beiden die zwei Tore ein, was vom Coach ebenfalls nicht unbemerkt blieb. "Die Außenverteidiger waren wirklich gut, was uns dabei half, das Spiel zu gewinnen."