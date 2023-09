Jürgen Klopp wegen Saudi-Interesse an Mo Salah verzweifelt: "Was können wir tun?"

Der FC Liverpool hat in den letzten Tagen wiederholt Transfer-Angriffe aus Saudi-Arabien abgewehrt. Erstligist Al-Ittihad bot für Mohamed Salah (31) am Freitag zwischenzeitlich knapp 200 Millionen Euro. Eine Summe, die Jürgen Klopp (56) spürbar erschütterte.

"Ich weiß nicht, wohin das führen wird, aber es fühlt sich eher wie eine Bedrohung an. Ich kann mir nicht vorstellen, wie wir das leugnen wollen", sagte Klopp am Freitag auf einer Pressekonferenz in Bezug auf das anhaltende Vorpreschen der Saudi Pro League.

Beim früheren BVB-Coach schwang bereits ein bisschen Verzweiflung mit, als er vor der schier unendlichen Finanzkraft der saudi-arabischen Teams warnte. "Was können wir tun? Die Verträge sind so groß und das verursacht Probleme. Definitiv. Zu 100 Prozent."

Gleichzeitig rief Klopp die Klubs in Europa dazu auf, den Saudis die Stirn zu bieten und selbst hohe Angebote auszuschlagen. "Wir müssen sicherstellen, dass die europäischen Ligen so stark bleiben, wie sie sind. Vielleicht können wir einige Regeln und Gesetze ändern?", schlug der Liverpool-Trainer vor.