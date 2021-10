Arnaut Danjuma : Jürgen Klopp will van-Dijk-Landsmann zum FC Liverpool holen

Arnaut Danjuma weckt durch seinen guten Start in die neue Saison Begehrlichkeiten in der Premier League. Der FC Liverpool hat Notiz von der niederländischen Offensivkraft genommen.

Danjuma ist erst in diesem Sommer auf die iberische Halbinsel gewechselt. Der FC Villarreal nahm den Niederländer für knapp 25 Millionen Euro vom englischen Zweitligisten AFC Bournemouth unter Vertrag, bei dem Danjuma eine hervorragende Entwicklung nahm und im Halbfinale der Playoffs knapp am Aufstieg in die Premier League gescheitert war.

In Villarreal knüpft Danjuma an seine guten Auftritten an und erzielte bis dato drei Tore und eine Vorlage in sieben Pflichtspielen. Liverpool sehe in dem 24-Jährigen einen potenziellen Nachfolger für Sadio Mane, der des Öfteren mit einem Wechsel verbunden wird und dessen Vertrag 2023 ausläuft.