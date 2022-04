Jürgen Klopp wird "Legende" Divock Origi vermissen – Wechsel zum AC Mailand?

Divock Origi wird den FC Liverpool aller Voraussicht nach in wenigen Wochen verlassen. LFC-Coach Jürgen Klopp würde der Abschied des belgischen Edeljokers nicht leichtfallen.

Da in der Liverpooler Offensivabteilung aber mittlerweile nicht nur Mohamed Salah, Sadio Mane, Roberto Firmino, sondern auch noch Diogo Jota und Luis Diaz unterwegs sind, wird Origi seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag aller Voraussicht nach nicht verlängern und den Verein verlassen.

Divock Origi (27) spielte beim FC Liverpool in den vergangenen Jahren selten eine Hauptrolle, war aber auf dem Weg zum Champions-League-Titel 2019 enorm wertvoll. Im Halbfinal-Rückspiel gegen Barça (4:0) netzte er ebenso ein wie im Finale gegen Tottenham.

Im San Siro winkt Origi mehr Spielzeit. Die vorhandenen 9er der Rossoneri sind bereits in die Jahre gekommen: Olivier Giroud (Vertrag bis 2023) wird im September 36, Zlatan Ibrahimovic (Vertrag läuft aus) einen Monat später sogar bereits 41.

Origi seit acht Jahren in Liverpool unter Vertrag

Divock Origi war 2014 für knapp 12 Millionen Euro Ablöse vom OSC Lille an die Anfield Road gewechselt, wurde aber noch für eine Spielzeit in der Ligue 1 geparkt. Zwischenzeitlich war er an den VfL Wolfsburg (2017/2018) verliehen.

Im Liverpool-Trikot kommt Origi auf 41 Tore und 17 Vorlagen in 173 Spielen. In der laufenden Runde hat er in 563 Spielminuten sechs Tore erzielte und drei weitere direkt vorbereitet.