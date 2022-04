Jürgen Klopp zieht mit zwei deutschen Trainerlegenden gleich – Hält seine Halbfinal-Serie?

Zum Abschluss des Champions-League-Viertelfinales gab es an der Anfield Road noch einmal ein Offensivspektakel zu bewundern. Das 3:3 über Lissabon ebnete den Liverpoolern den Weg ins Halbfinale. Ihr Coach stieg mit diesem Erfolg in einen exklusiven Klub auf.

"Das ist der beste Saisonendspurt, den man haben kann; wir spielen nur so oft, wenn wir in den Wettbewerben so weit kommen"; erklärte der Coach bei DAZN. Wegen des anspruchsvollen Restprogramms war Kloppo gegen Benfica gezwungen, siebenmal zu wechseln.

Liverpool gewann im Februar bereits den League Cup in einem spannenden Finale gegen den FC Chelsea. Es stehen außerdem noch die Halbfinal-Begegnungen im FA Cup (am Samstag gegen Man City) und der Königsklasse und der enge Kampf um die englische Meisterschaft an. Die Reds können im besten Fall also bis zu vier Titel gewinnen.