FC Liverpool : Jürgen Klopp zum Salah-Poker: "Sie haben mich in die Falle gelockt"

Klopp unterstrich noch einmal, dass sich Salah sehr wohl in Liverpool fühlt. "Ich sagte am Anfang, dass ich darüber gesprochen habe, eigentlich hätte ich das nicht tun sollen, es war so wie es ist. Sie haben mich in die Falle gelockt und plötzlich habe ich Schlagzeilen geliefert."

Im Großen und Ganzen macht sich der Meistertrainer allerdings keinerlei Sorgen, was die Vertragsgespräche bei Mo Salah angeht. "Die entscheidenden Parteien sind in Kontakt und den Rest werden wir sehen." Bis zum Sommer wollen beide Seiten Klarheit haben.