Jürgen Klopp zur Liverpool-Krise: "Glaubt ihr, Cristiano Ronaldo ist voller Selbstvertrauen?"

Wer hätte gedacht, dass der FC Liverpool unter der Führung von Jürgen Klopp mal so unterperformen würde wie in den ersten Wochen der neuen Saison. Aus sieben Spielen holten die Reds in der Premier League nur zehn Punkte.

Der Rückstand auf den Führenden FC Arsenal beträgt bei einem Spiel weniger bereits elf Punkte. Nach nicht mal zehn Spieltagen kann Liverpool die Meisterschaft im englischen Fußballoberhaus schon beinahe vergessen.

"Glaubt ihr denn, Cristiano Ronaldo ist gerade voller Selbstvertrauen?", fragte Trainer Klopp während der Pressekonferenz vor dem Heimspiel in der Champions League gegen die Glasgow Rangers (Dienstag, 21 Uhr). "Das passiert uns allen."