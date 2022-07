FC Liverpool Juve-Gerüchte um Roberto Firmino: Jürgen Klopp wird deutlich

"Bobby ist von entscheidender Bedeutung für uns. Er ist das Herz und die Seele dieser Mannschaft", schwärmt der Cheftrainer des FC Liverpool. Er sei absolut zufrieden mit dem Angreifer. "Es gibt keinen Zweifel an seiner Qualität."

Roberto Firmino war 2015 für 41 Millionen Euro von 1899 Hoffenheim an die Anfield Road gewechselt. In wettbewerbsübergreifend 327 Partien steuerte der Südamerikaner 98 Tore und 74 Vorlagen zu den Erfolgen der Reds bei. Klopp lobt: "Die Art und Weise, wie wir in den vergangenen Jahren gespielt haben, war nur wegen Bobby möglich."