Kein Gramm Fett Mohamed Salah verzückt Fans mit Sixpack - Kumpel spottet: "Photoshop"

Während viele Stars im Sommer auf der faulen Haut liegen, arbeitet Liverpools Mohamed Salah (30) weiter an seinem Body. Auf Social Media zeigte er seinen über 50 Millionen Followern jetzt die Resultate seines harten Trainings.

Auf Instagram postete der Ägypter ein Foto, auf dem er gerade aus dem Wasser steigt und mit nichts außer einer roten Badehose bekleidet ist. Sein ausgeprägter Sixpack avancierte so zum Blickfang, der in den Kommentaren für eine angeregte Diskussion sorgte. Die Resonanz war dabei fast ausnahmslos positiv.

Fans betitelten Salah etwa als "König" oder "Unser one and only". Der frühere Liverpool-Spieler Dejan Lovren ließ es sich außerdem nicht nehmen, seinen ehemaligen Teamkollegen zu verspotten. "Photoshop 100 Prozent", lautete sein nicht ganz ernst gemeintes Urteil. Die beiden Fußballer sind selbst nach Lovrens Abschied von den Reds vor zwei Jahren immer noch gute Freunde.