Caoimhin Kelleher : Jürgen Klopp huldigt Liverpool-Elfmeterheld

Obwohl der Ire in der regulären Spielzeit beim Führungstreffer Leicesters etwas unglücklich aussah, hielt er den FC Liverpool mit einigen Paraden im Spiel. Ihm ist es deshalb auch zu verdanken, dass Takumi Minamino in der 95. Spielminute noch zum 3:3 für die Reds einnetzen konnte. Im anschließenden Elfmeterschießen hielt Kelleher dann zwei Strafstöße und führte sein Team so in das Halbfinale des Carabao Cups.

"Ja, das ist natürlich wichtig", sagte Liverpools Coach Jürgen Klopp über die gehaltenen Elfmeter und ging dabei auf die starke Leistung seines Keepers ein. "Aber er ist ein herausragender Torhüter. Ich möchte nicht mehr sagen, dass er ein "Talent" ist."