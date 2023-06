Keine Kaufoption: Liverpool verleiht Fabio Carvalho an Leipzig

Fabio Carvalho wechselt offenbar vom FC Liverpool in die Bundesliga - Foto: / Getty Images

Fabio Carvalho wird in den kommenden Monaten offenbar in der Bundesliga zu begutachten sein. Der portugiesische Offensivspieler steht Medienberichten zufolge vor einem Wechsel zu RB Leipzig.

In der kommenden Woche sollen die Unterschriften unter dem Vertragswerk erfolgen. Eine Kaufoption konnte sich der deutsche Pokalsieger nicht sichern.

Fabio Carvalho wechselt nach Informationen des Transferexperten Fabrizio Romano per Leihe bis zum 30. Juni 2024 zu den Sachsen. Die Verhandlungen stünden vor dem Abschluss, alles sei geklärt.

Carvalho steht seit 2022 in Liverpool unter Vertrag - Foto: daykung / Shutterstock.com

Fabio Carvalho kam vom FC Fulham

Fabio Carvalho wechselte im Sommer 2022 für knapp 6 Millionen Euro Ablöse vom FC Fulham an die Anfield Road. Der offensive Mittelfeldspieler kam seitdem in 21 Partien zum Einsatz, meist allerdings als Joker. Nur sechsmal stand er in der Startformation, einmal durfte der 20-Jährige über 90 Minuten ran.

Die Verantwortlichen trauen dem jungen Portugiesen nach wie vor den großen Durchbruch zu. Von der Leihe in die Bundesliga versprechen sich Klopp und Co. offenbar einen Entwicklungssprung beim Youngster.