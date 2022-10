Jürgen Klopp kritisiert ManCity und Co.: "Drei Klubs können machen, was sie wollen"

Jürgen Klopp kritisiert Gebaren von Manchester City und Co. - Foto: / Getty Images

Jürgen Klopp (55) geht mit einer großen Portion Respekt in den Premier-League-Kracher gegen Manchester City (Sonntag, 17:30 Uhr). Die finanzielle Ausstattung des Konkurrenten kritisiert der Liverpool-Cheftrainer.

Derzeit beträgt der Rückstand des FC Liverpool auf Manchester City satte 13 Punkte. Auf der Pressekonferenz vor dem Kracher gegen die Sky Blues danach befragt, was man tun müsse, um mit City Schritt zu halten, kritisierte Klopp die finanzielle Unterstützung von City aus dem Nahen Osten.

"Da kann niemand mit City mithalten. Sie haben das beste Team der Welt und holen den besten Stürmer auf dem Markt. Egal was es kostet, sie machen es einfach", so der gebürtige Stuttgarter. "Wir können nicht so handeln wie sie. Es ist nicht möglich. Nicht möglich."

Manchester City (Abu Dhabi) und der aus Katar finanzierte französische Top-Klub Paris Saint-Germain machten in den Vergangenheit wegen Verstößen gegen das Financial Fairplay Schlagzeilen, um Sperren in der Champions League kamen beide Klubs aber herum. Mit Newcastle United (Saudi-Arabien) gibt es seit dem vergangenen Winter einen weiteren Verein, der mit Ölmillionen finanziert wird.