Liverpool : Klopp adelt Guardiola: „Der beste Trainer der Welt“

"Sie haben ein unglaubliches Team und den besten Trainer der Welt. Das zusammengenommen ist ein klasse Rezept", ließ er der frühere Dortmund-Trainer gegenüber Sky Sports verlauten. "Es ist immer einer Freude gegen sie zu spielen, weil es aus fußballerischer Sicht eine unfassbare Herausforderung ist."

Klopp richtete seinen Blick auch gleich auf die kommende Saison und weiß, dass ManCity nicht die einzige Hürde auf dem Weg zur Meisterschaft sein wird. Das Team des FC Chelsea beeindruckt ihn besonders. "Wenn sie 11 Wechsel in ihrer Aufstellung vornähmen, würdest du das Team immer noch als ganz ordentlich beschreiben."

In Bezug auf die Leistungen seiner Mannschaft gibt sich der Trainer selbstkritisch. "Wir hätten fünf oder sechs Punkte mehr erzielen sollen. Das hätten wir tun sollen und wir wissen das."

Liverpool belegt zurzeit Platz 5 in der Premier League und muss in den verbleibenden drei Spielen vier Punkte auf den derzeitigen Viertplatzierten Chelsea aufholen, um in der nächsten Saison an der Champions-League teilzunehmen. Liverpool hat noch ein Nachholspiel. Chelsea muss unter anderem noch gegen den Dritten Leicester City ran.