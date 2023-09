"Wenn Mohamed Salah lächelt, lächelt auch der Ball"

Mohamed Salah ist der Starspieler des FC Liverpool. Auch in dieser Saison liefert der Ägypter Tore und Vorlagen und führt seine Mannschaft, ohne Kapitän zu sein. Pep Lijnders, Co-Trainer von Jürgen Klopp, hat Salah nun in den höchsten Tönen gelobt.

"Er bricht einen Rekord nach dem anderen", begann der 40-Jährige und führte aus: "Wir haben einen ganz, ganz besonderen Spieler in unseren Händen, ein Mentor, ein Anführer." Doch damit nicht genug: "Ihr seht die Fähigkeiten und all die Dinge, (…) ich sehe einen echten Profi mit viel Erfahrung und einen Mann, der diese Mannschaft führen kann, ohne Kapitän zu sein, und das tut er."

Kapitän der Reds ist seit dem Abgang von Jordan Henderson nach Saudi-Arabien zu Al-Ettifaq Virgil van Dijk, der von Trent-Alexander Arnold vertreten wird. Obwohl Salah bereits seit 2017, als er für 42 Millionen Euro von der AS Rom an die Anfield Road wechselte, im Verein ist, machte Klopp ihn vor der Spielzeit nicht zum Kapitän. Scheinbar, weil der 31-Jährige auch ohne Binde am Arm als Anführer fungiert.

Lijnders rief dazu auf, die Zeit, die Salah in Liverpool verbringt, zu genießen: "Es ist etwas Besonderes, dass er bei uns ist, es ist etwas Besonderes, wie er es macht. Jedes Spiel, das er in Anfield spielt, jedes Spiel, das er auswärts für unsere Auswärtsfans spielt, wir sollten diese Spieler wertschätzen."

Mohamed Salah sei ein Spieler, "der aus dem Nichts viel erschaffen kann", so der Niederländer weiter: "Mo ist einfach ein ausgezeichneter, ausgezeichneter Mensch. Ich habe gestern mit ihm gesprochen und gesagt: 'Ich liebe es, wenn du lächelst, Mo.' Denn wenn Mo lächelt, weiß ich, dass auch der Ball lächeln wird und er die Spiele für uns entscheiden wird. ."

Und in der Tat tut Salah genau das: Aktuell steht er bei vier Toren und vier Vorlagen nach sieben Saisonspielen. Und auch die letzten Jahre war er der Garant für Klopp und Co. Insgesamt 273 Torbeteiligungen in 312 Spielen sprechen eine eindeutige Sprache. Zudem läuft es in dieser Saison auch für den LFC besser als in der Vorsaison. Derzeit rangiert die Klopp-Elf auf dem 2. Platz hinter Manchester City, das zwei Zähler Vorsprung hat.

