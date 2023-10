Klopp drängt auf Verlängerung: Thiago-Zukunft spaltet Liverpool

In der vergangenen Saison konnte Thiago Alcantara nur 14-mal in der Premier League auf dem Platz stehen. In der aktuellen Spielzeit muss der ehemalige Münchner hingegen weiterhin auf seinen ersten Pflichtspieleinsatz warten. Der 32-Jährige hat immer noch an einer hartnäckigen Hüftverletzung, die er sich im April zugezogen hatte, zu knabbern.

Interesse aus der Türkei und Saudi-Arabien

Bereits in diesem Sommer hatte der FC Liverpool mehrere Angebote, vor allem aus der Türkei und Saudi-Arabien für den hoch veranlagten Mittelfeldspieler vorliegen. Thiago machte den Verantwortlichen allerdings klar, dass er sich dem Konkurrenzkampf im Mittelfeld der Reds stellen möchte. Die Chance dazu hatte er verletzungsbedingt bislang jedoch nicht.

Klopp gilt als großer Fan

Indes tut sich bei den Verantwortlichen der Reds die Frage auf, wie es mit dem Mittelfeldspieler weitergeht. Während Trainer Jürgen Klopp (56), dessen Meinung intern ein hohes Gewicht hat, sich eine Verlängerung des Spaniers wünscht, ist die Führungsetage laut dem Portal 90min nicht davon überzeugt, dass Thiago weiterhin eine sinnvolle Bereicherung für den Kader ist.