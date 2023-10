Darwin Nunez startet endlich durch - Klopp ist glücklich

In seiner Premieren-Saison in der Premier League hatte Darwin Nunez zwar 19 Torbeteiligungen vorzuweisen, dennoch hat man sich wohl mehr erhofft, nachdem man für Mittelstürmer 80 Millionen Euro (durch Boni kann die Ablöse auf 100 Mio. steigen) an Benfica Lissabon überwiesen hatte.

Mittlerweile scheint der Uruguayer allerdings angekommen an der Anfield Road . Schon nach zwölf Spielen steht er in der laufenden Saison bei neun Scorerpunkten. Das schindet auch bei Reds-Coach Jürgen Klopp Eindruck.

FC Liverpool: Eingewöhnung hemmte Nunez laut Klopp

"Er ist gerade in einem wirklich guten Moment. Darwin, ja, es war einige Zeit nötig, um sich an ein neues Land, eine neue Sprache, ein neues Team und all diese Dinge zu gewöhnen. Das alles ist lang her. Er ist im Team angekommen und alle sind wirklich glücklich mit ihm, ich bin sehr glücklich mit ihm", lobte der Deutsche die Entwicklung seines Stürmers.