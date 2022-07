Joe Gomez bleibt "langfristig" Klopp stellt Stammplatz in Aussicht - Edeljoker verlängert beim FC Liverpool

Auch Newcastle war dem Vernehmen nach an dem Abwehrakteur dran, der 2015 für knapp fünf Millionen Euro Ablöse von Charlton Athletic an die Anfield Road gewechselt war. Die Magpies und Villa bekommen aber einen Korb.

Wie der FC Liverpool am Donnerstag verkündete, hat man sich mit dem Nationalverteidiger (elf Einsätze für die Three Lions) auf eine "langfristige Vertragsverlängerung" geeinigt. Gomez' bisheriges Arbeitspapier war bis 2024 datiert.

"Liverpool momentan der beste Klub der Welt"

Aufritte für die Reds sind für den Abwehrakteur noch immer etwas Besonders: "Es ist ein unglaublicher Ort; in meinen Augen wahrscheinlich einer der besten - wenn momentan nicht sogar der beste - Klub der Welt. Die Möglichkeit, meine Zeit hier zu verlängern, war wirklich eine einfache Entscheidung".

Gomez hatte auch verletzungsbedingt einen schweren Stand in der Spielzeit 2021/2022. In der Premier League stand er nur achtmal auf dem Rasen. Zu wenig, um sich für die Weltmeisterschaft 2022 zu empfehlen.

Laut der Tageszeitung Mirror wurde Gomez von Cheftrainer Jürgen Klopp (55) in Aussicht gestellt, dass er es neben Abwehrchef Virgil van Dijk in die Stammelf schaffen kann, sofern er fit ist. Angeblich hat auch diese Ansage dazu geführt, dass Gomez bleibt. In den vergangenen Monaten hatte sich Gomez in der Rangordnung hinter van Dijk, dem ehemaligen Schalker Joel Matip und Ex-Leipziger Ibrahima Konate einreihen müssen.