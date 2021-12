Liverpool : Klopp über Ballon d'Or: "Mo Salah hätte auf jeden Fall weiter oben sein sollen"

Vor dem Liga-Duell mit Lokalrivale Everton wurde der Liverpool-Coach auf den siebten Platz Mohamed Salahs bei der Wahl zum Ballon d'Or angesprochen. "Ich war über seine Position überrascht", so Klopps Antwort. Der Angreifer befindet sich momentan in bestechender Form. In den 18 bisherigen Spielen der Saison gelangen ihm 17 Tore.

Der frühere Dortmunder Klopp hatte auch noch etwas Mitleid für seinen ehemaligen Spieler Robert Lewandowski, der auf Platz 2 landete, über. "Du kannst es Lionel Messi immer für seine Karriere geben, aber wenn du es diesmal nicht Robert Lewandowski gibst, dann wird er es nie bekommen", erklärte der gebürtige Stuttgarer.