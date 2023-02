Klopp vor dem Aus? Virgil van Dijk mit Klartext

"Jürgen Klopp ist der Boss. Das wird sich nicht ändern", sagte der niederländische Nationalverteidiger gegenüber Sky. "Natürlich" werde der Deutsche auch in der kommenden Spielzeit Trainer des FC Liverpool sein, so van Dijk.

Der FC Liverpool spielte eine grandiose Saison 2021/22. Die Meisterschaft in der Premier League wurde nur hauchdünn verpasst (92 Punkte; nur ein Zähler Rückstand auf Manchester City), im Champions-League-Finale scheiterte man unglücklich an Real Madrid. Den FA-Cup und den Ligapokal schnappten sich Klopps Mannen.

Liverpool läuft hinterher

Aktuell läuft es an der Anfield Road nicht rund. Liverpool ist in der Premier League Tabellensiebter. In FA-Cup und Ligapokal sind die Reds ausgeschieden. In der Champions League ist nach dem 2:5 gegen Real Madrid im Achtelfinal-Hinspiel wohl ebenfalls vorzeitig Endstation.