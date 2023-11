Nach Klopp-Attacke wegen Konate: Didier Deschamps antwortet dem Liverpool-Coach

Vor einigen Wochen setzte Liverpool-Trainer Jürgen Klopp zur Attacke auf Didier Deschamps. Der Nationaltrainer Frankreichs setzte sich nun zu Wehr.

Inhaltlich ging es um Ibrahima Konate. Der Verteidiger in Diensten des FC Liverpool war zuletzt immer wieder angeschlagen. Deshalb setzte ihn sein Klub-Trainer in den letzten Wochen nur vereinzelt ein, rotierte den 24-jährigen immer wieder auf die Bank.

Öffentliche Kritik von Klopp

Am 27. Oktober attackierte Klopp den Nationaltrainer Frankreichs in einem Interview rund um das Europa League-Spiel gegen Toulouse: "Heute ist Konate nicht im Kader. Ich mag alles an ihm, doch er hatte mehrere Verletzungen. Herr Deschamps hat ihn bei den Länderspielen 90 und 87 Minuten eingesetzt. (…) Heute habe ich ihn komplett rausgelassen. So schont man Spieler, Herr Deschamps!"