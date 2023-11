Achtung, Jürgen Klopp! Ibrahima Konate flirtet offen mit PSG-Wechsel

40 Millionen Euro zahlte der FC Liverpool im Sommer 2021 an RB Leipzig um Ibrahima Konate aus der Bundesliga zu lotsen. Für den Innenverteidiger ging mit seinem Wechsel damals ein Traum in Erfüllung, doch in seinen zwei Jahren im Klub hat er es noch nicht gänzlich zum unumstrittenen Stammspieler geschafft.

In dieser Saison steht er bei elf Einsätzen, kommt dabei allerdings nur auf 730 Spielminuten. Dennoch setzt Liverpool-Trainer Jürgen Klopp (56) auf den Franzosen – und angesichts der Personalsituation in der Innenverteidigung wird Konate auch gebraucht.

Konate lobt Transferstrategie von PSG

Dennoch wurde der zwölffache französische Nationalspieler in der Vergangenheit mehrfach mit einem Wechsel zu Paris Saint-Germain in seine Geburtsstadt in Verbindung gebracht. Nun hat sich der ehemalige Leipzig-Profi zu den Gerüchten geäußert.