Liverpool : LeBron James pumpt frisches Geld in den FC Liverpool

Dass Basketball-Superstar LeBron James am FC Liverpool beteiligt ist, dürfte dem breiten Publikum bisher verborgen geblieben sein. Seine Investmentfirma hat nun ihre Anteile am Englischen Meister nochmals erhöht.

Die Corona-Pandemie geht auch an den sonst so zahlungsfreudigen englischen Klubs nicht spurlos vorbei. So erhält der FC Liverpool in dieser schwierigen Zeit eine wichtige Finanzspritze, und zwar von keinem Geringeren als Basketball-Superstar LeBron James.

Wie die Fenway Sports Group (FSG) bestätigte, hat die Investmentfirma RedBird Capital, die James mitbesitzt, Anteile in Höhe von 735 Millionen US-Dollar (rund 625 Millionen Euro) erworben. Damit steigt die NBA-Legende neben John W. Henry und Tom Werner zum drittgrößten FSG-Anteilseigner auf.

Auch in Liverpool haben sie mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie schwer zu kämpfen. Vor allen Dingen die ausbleibenden Einnahmen an den Spieltagen setzen den Reds zu. Gerüchten zufolge belaufen sich die Verluste auf gut 120 Millionen Euro.