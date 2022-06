FC Liverpool "Legende" Divock Origi offiziell verabschiedet

Jetzt ist es offiziell: Divock Origi und der FC Liverpool gehen nach acht gemeinsamen Jahren getrennte Wege. Der Belgier verlängert sein auslaufendes Arbeitspapier an der Anfield Road nicht.

"Divock Origi wird den Klub verlassen, wenn sein Vertrag Ende Juni ausläuft. Vielen Dank für unglaubliche acht Jahre in unseren Diensten und dafür, dass du uns so viele besondere Erinnerungen hinterlässt", teilten die Reds via Twitter mit.

Divock Origi war 2014 für 12 Millionen Euro Ablöse vom OSC Lille nach Liverpool gewechselt. Häufig stand der belgische Nationalspieler im Schatten von Top-Torjäger Mohamed Salah, im Champions-League-Halbfinale 2019 gegen den FC Barcelona schlug allerdings seine große Stunde.

Nach dem 0:3 aus dem Halbfinal-Hinspiel dachte niemand mehr an einen Finaleinzug der Liverpooler, auch dank eines Doppelpacks von Origi gewannen die Hausherren das Rückspiel mit 4:0 und zogen ins Endspiel ein, das mit 2:0 gegen Tottenham gewonnen wurde. Im Finale traf Origi ebenfalls.