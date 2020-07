Liverpool : Liverpool legt Preis für Loris Karis fest - Interesse aus der Ligue 1

Beim FC Liverpool sind die Dienste von Loris Karius (27) nicht mehr gefragt. Der frischgebackene englische Meister will den Keeper Medienberichten zufolge verkaufen.

Karius, der in den vergangenen beiden Spielzeiten an Besiktas Istanbul verliehen war, wird bereits seit längerem mit Hertha BSC in Verbindung gebracht. Französischen Medien zufolge ist auch Ex-Meister HSC Montpellier an Karius interessiert.

Nach Informationen von GOAL fordert Liverpool sechs Millionen Euro Ablöse für den 26-Jährigen, dessen Arbeitspapier an der Anfield Road noch bis 2022 gültig ist.