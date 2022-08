Lethargie? Liverpool-Kapitän Henderson kritisiert Einstellung von Klopp-Elf

Der FC Liverpool startete mit einem enttäuschenden 2:2 gegen den FC Fulham in die neue Premier-League-Saison. Mannschaftsführer Jordan Henderson (32) macht das fehlende Engagement seiner Mitspieler für das Remis verantwortlich.

"Wir wussten, dass es ein hartes Spiel werden würde, also gibt es von uns keine Ausreden", erklärte Henderson auf der vereinseigenen Website. "Ich hatte das Gefühl, dass wir manchmal ein bisschen lethargisch aussahen, wir haben nicht so gespielt, wie wir es normalerweise tun und in der Premier League wird man bestraft."

Der Kapitän der Reds weiß, wie früh sein Appell formuliert ist. "Aber es ist noch ein langer Weg und wir müssen uns schnell verbessern. Wir haben jetzt sieben oder acht Tage Zeit, um uns auf das nächste Spiel vorzubereiten, also müssen wir das so gut wie möglich nutzen." Vor allem, weil die Konkurrenz bekanntermaßen nicht schläft.