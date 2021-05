Liverpool : Letztes Liverpool-Spiel: Georginio Wijnaldum kämpfte mit den Tränen

Der FC Liverpool hatte nach dem 2:0-Sieg gegen Crystal Palace jeden Grund zur Freude. Die Reds verbleiben in den Top 4 und erreichen somit ihr Minimalziel. Als die 90 Minuten zu Ende waren, wurde unter anderem Georginio Wijnaldum verabschiedet, dessen Vertrag im Sommer ausläuft.

In den letzten Wochen wurde der Niederländer immer wieder mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht. Coach Ronald Koeman hat seit seinem Engagement bei der Elftal ein gutes Verhältnis zu Wijnaldum, das er nun für einen Transfer nutzen könnte.

Mittlerweile gilt auch der FC Bayern als Interessent für den 30-Jährigen, der ablösefrei zu haben ist. Mit den Münchnern hat der Mittelfeldspieler die Chance in naher Zukunft nationale und internationale Titel zu holen.

Beim FC Barcelona hingegen hat selbst ein Starspieler wie Messi Zweifel an einer erfolgreichen Zukunft des Klubs, weshalb er mit dem Gedanken an einen Wechsel spielt. Der FC Bayern könnte sich also als lukrativere Adresse erweisen.