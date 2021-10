Liverpool : Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo? Virgil van Dijk entscheidet sich

Für viele gehört Virgil van Dijk zu den besten Innenverteidigern der Welt, einige sagen sogar, dass er schon längst der beste ist. Wem liegt es somit näher zu bewerten als dem Abwehrstar des FC Liverpool, ob Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo im Rennen der Fußball-Supermächte die Nase vorne hat.

"Messi und Ronaldo haben beide unwirkliche Zahlen produziert in den letzten Jahrzehnten und es ist unglaublich, was sie erreicht haben", betonte van Dijk im Rahmen des Zusammenzugs der niederländischen Nationalmannschaft. "Aber in diesem Fall wähle ich Messi, wir hatten eine harte Nacht in Barcelona."