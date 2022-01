FC Liverpool : Alisson Becker von Klopp als Man of the Match gefeiert

Die Reds gingen beim 3:1-Auswärtssieg über Crystal Palace schon in der 8. Minute durch Virgil van Dijk in Führung. Nach über einer halben Stunde erhöhte Alex Oxlade-Chamberlain auf 2:0. Für ein entspannteres Spiel sorgte dies aus Sicht der Liverpooler aber nicht. Crystal rannte immer wieder an und scheiterte sowohl kurz vor als auch kurz nach der Halbzeit am glänzend aufgelegten Alisson Becker.

In der 55. Spielminute musste sich der Brasilianer dann allerdings doch Odsonne Edouard geschlagen geben. Seinen Paraden war es aber zu verdanken, dass Fabinho in der 89. Minute per Elfmeter zum 3:1-Entstand traf. Liverpools Coach Jürgen Klopp honorierte die Leistung seines Schlussmanns nach der Partie ausdrücklich.