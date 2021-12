FC Everton : Liverpool-Anhänger verspotten Rafa Benitez mit Fangesängen

Im Goodison Park sorgten die Reds mit Treffern von Jordan Henderson (9. Spielminute) und Mo Salah (19. Spielminute) schnell für klare Verhältnisse. Wegen der frühen Führung Liverpools sahen sich viele Everton-Fans sogar gezwungen, das Stadion frühzeitig zu verlassen. Doch damit war für das Heimteam der Gipfel der Demütigung noch nicht erreicht.

Die Anhänger des FC Liverpool stimmten immer wieder Lieder wie "Rafa's at the wheel" - zu Deutsch: "Rafa am Steuer" - an, um sich über den Erzfeind lustig zu machen. Diese Songs wurden zwischen 2004 und 2010 ohne jegliche Ironie an der Anfield Road gesungen, als Rafa Benitez für die Reds als Coach tätig war.