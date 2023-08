Liverpool dachte über WM-Held nach, kaufte aber lieber Wataru Endo

In James Milner, Alex Oxlade-Chamberlain, Naby Keita und Arthur verließen vier Mittelfeldspieler den FC Liverpool nach dem Ende der vergangenen Saison. Zuletzt sagte auch noch Fabinho Goodbye. In Alexis Mac Allister (24, kam für 42 Millionen Euro vom Brighton) war schnell der erste Ersatz gefunden.

Zudem holte der Verein von Jürgen Klopp (56) Dominik Szoboszlai (22) für 70 Millionen Euro von RB Leipzig. In der Folge sollte Moises Caicedo (21) an die Anfield Road wechseln. Beim ecuadorianischen Nationalspieler musste sich Liverpool aber ebenso wie beim Belgier Romeo Lavia (19) dem FC Chelsea geschlagen geben.

Liverpool dachte an Sofyan Amrabat

Beide zentralen Mittelfeldakteure heuerten an der Stamford Bridge an. Liverpool dachte in der Folge nach Informationen des italienischen Transferexperten Fabrizio Romano ernsthaft über eine Verpflichtung von Sofyan Amrabat (27, AC Florenz) nach.