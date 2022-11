Der Poker beginnt: 5 Milliardäre greifen nach dem FC Liverpool

Die Fenway Sports Group hat vor 12 Jahren das Ruder beim FC Liverpool übernommen. Am Montag gab das Unternehmen überraschend bekannt, seine Anteile verkaufen zu wollen. Interessenten für die Nachfolge gibt es im Übermaß.

Die Sun hat mehrere Kandidaten aufgeführt, die den FC Liverpool übernehmen könnten. Der bekannteste Name auf der Liste dürfte Elon Musk (51) sein. Der reichste Mann der Welt, der über ein geschätztes Vermögen in Höhe von 200 Milliarden Euro verfügt, hat gerade erst den Nachrichtendienst Twitter gekauft.

Im August kündigte er schon den nächsten Coup an: "Außerdem kaufe ich Manchester United, herzlich willkommen", twitter Musk damals offensichtlich nicht ganz ernst gemeint. Da es (noch) nicht zur Übernahme der Red Devils kam, könnte der Erzrivale jetzt zum Spielball auserkoren werden.

Sir Jim Ratcliffe ebenfalls an den Reds interessiert

Ein weiterer namhafter Kandidat für die Liverpool-Übernahme ist Sir Jim Ratcliffe (70). Der Unternehmer scheiterte in den zurückliegenden Monaten bereits beim FC Chelsea und Manchester United mit seinen Kaufversuchen. Ob die Reds mit Mo Salah (30) und Co. ein ähnliches Interesse wie die zuvor genannten Klubs in Ratcliffe wecken, wird die nahe Zukunft zeigen.

Muhsin Bayrak will nach Chelsea-Absage jetzt Liverpool

Der türkische Milliardär Muhsin Bayrak, der sein Vermögen mit der Firma AB Group Holding gemacht hat, soll ebenfalls an einer Übernahme des FC Liverpool Interesse zeigen. Bayrak bewarb sich bereits beim Verkauf des FC Chelsea um einen Zuschlag, bevor ein Konsortium um den US-Amerikaner Todd Boehly den Zuschlag erhielt. Jetzt strebt Bayrak nach dem Kommando an der Anfield Road.