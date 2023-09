Liverpool erwartet Weltrekord-Angebot für Mohamed Salah – Jürgen Klopp beschwichtigt

Jürgen Klopp glaubt an Verbleib von Mohamed Salah

Salah lässt sich von den ständigen Gerüchten jedenfalls nicht aus dem Konzept bringen und liefert weiter seine Leistung. Nach dem Tor beim 3:0 gegen Aston Villa steht der Superstar bei vier Torbeteiligungen in den ersten vier Spielen.

"Ich habe keine Ahnung, niemand kam zu mir und sagte mir, dass etwas passieren könnte oder so. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich einen Anruf bekommen hätte, aber das habe ich nicht", will Liverpools Trainer Jürgen Klopp von dem ganzen Wechselchaos nichts mitbekommen haben. "Und Mo sah keine Sekunde lang so aus, als würde er an etwas anderes denken als an Aston Villa und daran, dass er an allen Toren beteiligt war."

"Mohamed Salah will beim FC Liverpool bleiben"

Klopp hatte in der Vergangenheit bereits mehrfach betont, dass er nicht davon ausgehe, dass Salah Liverpool noch verlassen wird. Eine Garantie dafür kann er allerdings nicht geben. Teamkollege Dominik Szoboszlai lehnte sich diesbezüglich weit aus dem Fenster.

"Sie wissen ja, das ist Fußball, jeder redet darüber. Wir sind wirklich froh, dass er geblieben ist", sagte Szoboszlai über Salah. "Wir sprechen natürlich miteinander, aber er will bleiben, er will hier sein und bei uns sein. Wir sind wirklich glücklich. Wir brauchen Leute wie ihn in der Mannschaft."

