Nachfolger für Sadio Mane? : Liverpool nimmt Bayern-Schreck Arnaut Danjuma ins Visier

Spätestens seit dem gestrigen Sieg über die Bayern ist auch den deutschen Fußballfans der Name Arnaut Danjuma ein Begriff. Der FC Liverpool beschäftigt sich schon länger mit dieser Personalie und will seine Bemühungen jetzt intensivieren.

Wie das Online-Portal Goal erfuhr, gilt Villarreals Danjuma in Liverpool als idealer Ersatz für Sadio Mane, der an der Anfield Road nur noch ein gültiges Arbeitspapier bis zum Sommer 2023 besitzt. Die Reds werden demnächst wohl viele Ressourcen in die Vertragsverlängerung von Mo Salah investieren, sodass für dessen Sturmpartner nicht mehr genügend übrig sein könnte.

Beim 1:0-Sieg über den deutschen Rekordmeister zeigte Danjuma, warum er von Jürgen Klopp und seinem Verein umworben wird. Der Niederländer besticht mit seiner Schnelligkeit und seinem Torinstinkt.

