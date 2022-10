Liverpool-Fluch? Arthur Melo muss unters Messer

Als Mittelfeldspieler des FC Liverpool lebt man in diesen Tagen gefährlich. Die Reds beklagen eine auffallend große Anzahl an Verletzten auf dieser Position. Und es kommt noch schlimmer: Neuzugang Arthur Melo (26) fällt ebenfalls für den Rest des Jahres aus.

Der Brasilianer ist für ein Jahr von Juventus Turin ausgeliehen und sollte den Notstand in der Zentrale Liverpools eigentlich etwas abmildern. Dieser Plan muss nun allerdings über den Haufen geworfen werden, da die Leihgabe vorerst nicht auf den Platz zurückkehren wird.

"Wir haben eine neue Verletzung, es ist Arthur Melo", verkündete Jürgen Klopp (55) vor dem Topmatch gegen Arsenal (2:3). "In der letzten Einheit vor dem Spiel gegen die Rangers hat er sich in einer normalen Situation am Muskel verletzt. Wir müssen auf weitere Einschätzungen warten, um genau zu wissen, wie lange es dauern wird, aber er fällt aus."

Im Gegensatz zum Liverpool-Coach wagte The Athletic eine erste Prognose. Nach der am Wochenende stattfindenden Operation soll Melo mindestens drei Monate ausfallen, sodass er frühstens in der Rückrunde wieder angreifen könnte. Natürlich nur, wenn der Heilungsprozess optimal verläuft.