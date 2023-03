Liverpool gibt Urgestein grünes Licht für Wechsel

Seit acht Jahren steht Caoimhin Kelleher bereits beim FC Liverpool in Lohn und Brot. Sein Vertrag ist noch langfristig ausgelegt. Dennoch soll es im Sommer Medienberichten zufolge zur Trennung kommen.

Während Kelleher beim FC Liverpool nur Ersatz ist, ist er in der nordirischen Nationalmannschaft gefragt. Er stand in sieben der letzten zehn Länderspiele zwischen den Pfosten. Kelleher steht noch bis 2026 beim Klub von Coach Jürgen Klopp unter Vertrag.

Kelleher wechselte 2015 in die Jugendabteilung der Reds. 2019 schaffte er den Sprung in die erste Mannschaft, wo er sich allerdings hinter Alisson Becker als Nummer 2 mit geringer Spielzeit anfreunden muss. Zwanzigmal stand er erst auf dem Rasen.

Wechsel zu Tottenham Hotspur?

Emmanuel Petit brachte Kelleher unlängst mit einem Wechsel innerhalb der Premier League in Verbindung. "Caoimhin Kelleher sollte einen Wechsel in Betracht ziehen", sagte der Weltmeister von 1998: "Ein Verein, in den er perfekt passen würde, ist Tottenham."

Kelleher könne Hugo Lloris (36) ablösen, so der französische Ex-Nationalspieler. "Kelleher ist 24 Jahre alt. In den Pokalspielen der vergangenen Saison, besonders gegen Chelsea, war er richtig gut."

Verwendete Quellen: Football Insider