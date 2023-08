Liverpool in Sorge! Saudi-Arabien plant Großangriff auf Mohamed Salah

In Fabinho und Jordan Henderson hat der FC Liverpool bereits zwei Topkräfte nach Saudi-Arabien verloren. Seit Monaten halten sich zudem Gerüchte über ein Wüsteninteresse an Mohamed Salah, das nun offenbar noch mal konkretisiert werden soll.

Nach Informationen des Transfermarktexperten Nicolo Schira führt Al-Ittihad momentan Gespräche über einen Salah-Transfer. Es wird versucht, den Wechsel irgendwie über die Bühne zu bringen. Die saudischen Verantwortlichen sollen deshalb mit Liverpool bereits in Kontakt getreten sein.

Liverpool ist nun zumindest alarmiert, dass ein dritter Transferfall eintreten könnte, der in Summe noch viel schwerer wiegen würde als der ohnehin schon angerichtete personelle Schaden. Al-Ittihad, also der Klub, zu dem schon Fabinho wechselte und der aktuell richtig Ärger mit Karim Benzema hat, meint es ernst mit Salah.

Obwohl sich einige öffentlich dagegen stellen, gibt es am Ende irgendwie trotzdem viele Fußballer, die das saudische Geld der Karriere vorziehen. Der FC Liverpool musste mit den Abgängen von Fabinho und Jordan Henderson bereits zweimal diese Erfahrung machen. Den Vertrag von Roberto Firmino, der nun ebenfalls auf der arabischen Halbinsel kickt, hatten die Reds zuvor nicht verlängert.

Mohamed Salah winken 80 Millionen Gehalt

Al-Ittihad soll bereit sein, Salah einen Vertrag bis 2026 mit einem Gehalt von 80 Millionen Euro anzubieten. Netto versteht sich. Relevo berichtet von der Bereitschaft, etwa 115 Millionen Euro Ablöse zahlen zu wollen. Mit einem Tor und einer Vorlage in den ersten beiden Spielen war Salah wie so oft einer der auffälligsten Liverpooler Akteure. Wie die Reds reagieren?

Sehr wahrscheinlich mit großer Abneigung. Salah wird an der Anfield Road verehrt wie kaum ein anderer Spieler. Zudem müsste Liverpool in den letzten Zügen des Sommertransfermarkts noch irgendwo einen Ersatz auftreiben. In diesem verrückten Wechselfenster ist aber alles möglich. Keiner hätte zum Beispiel damit gerechnet, dass Gabri Veiga den finanziellen Lockrufen aus Saudi-Arabien erliegt.

Mohamed Salah nach Saudi-Arabien? Berater äußert sich

Salahs Berater Ramy Abbas hatte vor Kurzem zu den Saudi-Gerüchten Stellung genommen: "Wenn wir es in Erwägung ziehen würden, dieses Jahr zu gehen, hätten wir den Vertrag vor einem Jahr nicht verlängert. Mohamed will weiter alles für den FC Liverpool tun."

