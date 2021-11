Liverpool : Winter-Wechsel: Liverpool an Porto-Angreifer Luis Diaz dran

Luis Diaz ist dabei das Objekt der Begierde. Wie die portugiesische Sporttageszeitung Record berichtet, ist Liverpools Jürgen Klopp sehr vom Kolumbianer angetan. Der deutsche Trainer konnte sich in den zwei Begegnungen der Champions League selbst von den Talenten des 24-Jährigen überzeugen. Die Eindrücke scheinen dabei durchaus positiv gewesen zu sein.

Für den FC Porto ist Diaz seit dem Jahr 2019 aktiv. In der aktuellen Saison gelangen ihm in 19 Partien 12 Treffer, zwei davon in der Königsklasse gegen den AC Milan. Der Linksaußen soll durch seinen Wechsel im Winter zum FC Liverpool den Qualitätsverlust durch die Ausfälle von Salah und Mane kompensieren. Und somit die Titelträume der Reds am Leben erhalten.