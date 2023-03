Arthur Melo: Liverpool oder Juventus? Entscheidung bei Pechvogel gefallen

Arthur Melo hat keine Zukunft beim FC Liverpool. "Ich denke, er wird von der Leihe zurückkommen und dann werden wir sehen, was zu tun ist", sagt Berater Federico Pastorello gegenüber Tuttomercatoweb.com.

In fast allerletzter Sekunde des vergangenen Sommertransfermarkts schlüpfte Arthur Melo per Leihbasis von Juventus Turin nach Liverpool durch. Die Reds verzichten also darauf, die mit Juve vereinbarte Kaufoption in Höhe von 37,5 Millionen Euro zu aktivieren.

Seit seinem Wechsel auf die Insel war das Verletzungspech Arthur Melos ständiger Begleiter. Wenige Wochen nach dem vollzogenen Transfer erlitt der Brasilianer eine schwere Muskelverletzung, die eine Operation unumgänglich machte.