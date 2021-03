Liverpool : Liverpool-Plan: Steven Gerrard soll Jürgen Klopp beerben

Liverpool hat nach vier Pleiten am Stück wieder in die Erfolgsspur gefunden. Am Wochenende gab es einen 2:0-Sieg über Sheffield zu feiern. Jürgen Klopps Mannschaft kann die Champions-League-Qualifikation wieder aus eigener Kraft schaffen.

Die Reds-Bosse sollen aber daran zweifeln, dass Klopp seinen bis 2024 gültigen Vertrag erfüllt. Dem DAILY MIRROR zufolge werde es immer wahrscheinlicher, dass Klopp die deutsche Nationalelf übernehmen würde, sollte er die Chance erhalten.