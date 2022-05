Jürgen Klopp: Liverpool-Stars enthüllen Halbzeitansprache gegen Villarreal

Der FC Liverpool setzte sich im Halbfinal-Rückspiel gestern mit 3:2 beim FC Villarreal durch. In den ersten 45 Minuten spielten die Gäste jedoch weit unter ihren Möglichkeiten. Erst die Ansprache von Jürgen Klopp führte zu einer Leistungssteigerung.

Mit dem 2:0 aus dem Hinspiel schufen sich die Engländer eine komfortable Ausgangsposition für das Rückspiel. Doch nach den Treffern von Villarreals Boulaye Dia (3') und Francis Coquelin (41') war dieser Vorsprung dahin.

Trent Alexander-Arnold erklärte nach der Partie, welche Punkte Liverpools Trainer, Jürgen Klopp, in der Pause ansprach. "Wir sollten nur so spielen, wie wir spielen wollen", erklärte der Außenverteidiger bei BT Sport. "Wir haben in der ersten Halbzeit nie wirklich Fußball gespielt." Etwas detaillierter wurde da schon Virgil van Dijk.

Der Kapitän der Engländer gab die Aufforderung seines Coaches haarklein wieder. "Spielt mehr, spielt mehr Fußball, spielt auf die Liverpool-Art, wie wir im Grund die gesamte Saison gespielt haben." Kloppo gab seinen Schützlingen genaue Anweisungen für die zweite Hälfte mit an die Hand, wie van Dijk weiter verriet.