Jürgen Klopp will sich bei Guardiola bedienen – auch der FC Bayern zeigt Interesse

Lässt Pep Guardiola einen seiner Edeljoker in Richtung Liverpool oder München ziehen? - Foto: ph.FAB / Shutterstock.com

Der FC Liverpool fahndet nach wie vor nach einem neuen Mittelfeldspieler für die Zentrale. Nun könnten Jürgen Klopp und Co. bei Meister Manchester City fündig geworden sein. Auch der FC Bayern blickt offenbar zu den Sky Blues.

Der FC Liverpool will sein zentrales Mittelfeld aufrüsten. Bei ihrer Suche sind die Reds offenbar in unmittelbarer Nachbarschaft fündig geworden. Wie die englische Tageszeitung Mirror berichtet, zeigt Liverpool Interesse an Kalvin Phillips (27) von Manchester City.

Phillips war 2022 für fast 50 Millionen Euro von Leeds United ins Etihad Stadium gewechselt, spielte in der vergangenen Saison auf dem Weg zum Gewinn von Premier League und Champions League allerdings nur eine Nebenrolle.

Bei den Reds könnte dem englischen Nationalspieler mehr Spielpraxis winken. Der Klub von Jürgen Klopp (56) musste sich zuletzt die geplanten Verpflichtungen von Moises Caicedo (21) und Romeo Lavia (19) abschminken. Beide wechselten zum FC Chelsea.