Liverpool : "Liverpool wird wieder 30 Jahre auf die Meisterschaft warten müssen"

Die Titelverteidigung in der Premier League ist für Liverpool nach der Pleite gegen Manchester City in weite Ferne gerückt. Von einer Vereinsikone des Erzrivalen Manchester United gibt es Häme und Spott.

Die Reds mussten sich am Wochenende Manchester City mit 1:4 geschlagen geben. Klopps Mannen liegen bereits zehn Punkte hinter dem Tabellenführer. City hat zudem noch ein Spiel in der Hinterhand.

Roy Keane, einst 12 Jahre für Liverpools Lieblingsfeind Manchester United am Ball, spottet über die Auftritte der Reds. Liverpool präsentiere sich nicht wie ein Meister, so der ehemalige irische Nationalspieler: "Wenn sie so weiterspielen, wird es wieder 30 Jahre dauern, bis sie den Titel gewinnen."

Jürgen Klopp (53) hatte Liverpool im vergangenen Sommer zur ersten Meisterschaft seit 1990 geführt. Von den letzten fünf Partien gewann Liverpool nur zwei, ging dreimal als Verlierer vom Platz.