Bellingham: "Der BVB ist der beste Klub für mich"

Bei all den starken Leistungen darf nicht vergessen werden, dass Jude Bellingham in diesem Jahr erst 19 Jahre alt wird. Der Spieler steht somit erst am Anfang seiner Karriere und benötigt noch viel Raum für Fehler und Rückschläge. Diese Möglichkeit sieht der Youngster in Dortmund gegeben.

"Der BVB ist der beste Klub für mich und meine Entwicklung", stellte Bellingham in den vereinseigenen Medien klar. "Ich würde sogar sagen: Für mich gibt es auf der ganzen Welt keinen besseren." Ein Transfer zu einem großen Klub kommt für ihn demnach wohl erst in einigen Jahren infrage.

Möglicherweise ist dem Briten das Schicksal seines Landsmanns Jadon Sancho eine Warnung. Der Linksaußen wechselte vor der Saison von Dortmund zu Manchester United und hat dort mit großen Anpassungsproblemen zu kämpfen. Obwohl er in Deutschland mehrere Jahre zu den besten Offensivkräften zählte, bekommt Sancho in der Premier League keinen Fuß in die Tür.