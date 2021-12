Bei passendem Angebot weg : FC Liverpool: Nathaniel Phillips will weg

"Ich denke im Moment ist es unwahrscheinlich, dass ich viele Spiele für Liverpool bestreite", gestand sich Phillips bei Sky Sports News ein. "Wenn sich also eine Gelegenheit ergibt, wo ich die Chance bekomme, das woanders zu tun und es allen passt, dann würde mich das sicherlich interessieren." Die Reds würden ihm bei einer attraktiven Offerte wohl keine Steine in den Weg legen.

Phillips geht sehr selbstbewusst in die möglichen Transfergespräche, weil er sowohl in der Premier League als auch in der Champions League viele Erfahrungen sammeln konnte. Im Gegensatz zu anderen Neuzugängen bräuchte er keine lange Anpassungszeit. "Ich muss diesen Prozess nicht durchlaufen, wenn ich woanders hingehe. Ich bin sofort bereit, mich zu engagieren und zu spielen."