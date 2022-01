FC Liverpool : "Polish Messi": Van Dijk schwer begeistert von Mateusz Musialowski

Erfahrene Profis versetzt in der Regel nichts so leicht in Ekstase. Mateusz Musialowski ist beim FC Liverpool genau dies gelungen. Mit seinem Talent brachte er selbst den sonst eher zurückhaltenden Virgil van Dijk ins Schwärmen.

"Ich versuche wie Messi zu sein", sagt Mateusz Musialowski

"Wenn ich den Raum sehe, ziehe ich einfach los", erklärte Musialowski bereits in einem Video auf der Liverpooler Vereinswebsite. "Ich habe viele solcher Tore von Lionel Messi gesehen, also versuche ich, wie er zu sein, und ich möchte es wiederholen."

Mit seiner Torquote steht die Nachwuchshoffnung seinem argentinischen Vorbild definitiv in nichts nach. Bis zum August 2020 erzielte er für SMS Lodz in 88 Spielen 133 Tore. In der U18 des FC Liverpool setzte Musialowski seinen Siegeszug fort. Gegen Newcastle gelang ihm in der letzten Spielzeit mit seinem Treffer außerdem das Tor der Saison.

Für einen Einsatz in der Premier League reichte bislang noch nicht für Mateusz Musialowski. Mit den Empfehlungen seiner Teamkollegen und den zahlreichen Treffern im Gepäck dürfte sein Debüt in Englands höchster Spielklasse aber nicht mehr lange auf sich warten lassen.